Andrea Bocelli’nin umut konserinin perde arkası

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:49

Andrea Bocelli’nin Paskalya gecesi Milano’daki ünlü Duomo Katedrali’nde verdiği konserin YouTube’daki canlı yayını 3 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Yaklaşık yarım saat süren konserin kaydı ise yine YouTube’da pazartesi gecesine kadar toplam 32 miltyon kişi tarafından izlenmişti. Bu haberin yazıldığı sıralarda ise bu sayı 35 milyonu aşmıştı.





Bu tarihi konsere dair merak edilenleri Andrea Bocelli’nin albümlerini yayınlayan plak şirketi Maverick’in yöneticisi Francesco Pasquero anlattı.

HER ŞEY MİLANO BELEDİYE BAŞKANININ TEKLİFİYLE BAŞLADI



Pasquero’nun Variety’ye söylediğine göre her şey Milano Belediye Başkanı’nın Covid yüzünden büyük darbe yiyen İtalyan toplumu için büyük bir dua hayaliyle başladı ve bunun için Andrea Bocelli’nin kapısını çaldı. Pasquero şöyle anlatıyor: “Andrea bu daveti kabul etti ve ardından projeyi oluşturmayı başladık ve kısa süre içinde iş bir hayli büyüdü. İlk 24 satte 30 milyona yakın kişini izlediğini öğrendik, ki sanatçının dinleyici kitlesi ve yaptığı müzik düşünülecek olursa inanılmaz bir sayı bu, saf klasik müzik repertuarından söz ediyoruz.”

Milano Belediye Başkanı’nın teklifinin 20 Mart’ta yapıldığı düşünülürse 6 kameranın kullanıldığı ve topu topu 15 kişilik bir ekibin kotardığı konserin organizasyonunun 1 aydan kısa bir süre içinde hayata geçirilerek milyonlara ulaşması ayrıca önemli bir başarı. Konser sırasında bizzat orada bulunan Pasquero normalde böyle bir çekim için en az üç misli insanın gerektiğini söylüyor. Bocelli’nin oğlunun bile orada olmadığı bir azaltmaya gidildiğini belirten Pasquero sanatçının eş Veronica’nın ise her zamanki gibi yanında olduğunu ekliyor.







KONSERİN BİR KISMI ÖNCEDEN ÇEKİLDİ

Katedralin içindeki performansın çok büyük bir kısmı gerçek zamanlı olarak yayınlandı. Banttan yayınlanan tek bölüm “Amazing Grace”in katedralin dışındaki basamaklarda söylenen kısmıydı. Basamaklardaki kısım konser başlamadan kısa bir süre önce çekilmişti ve Bocelli’nin, dünyanın en büyük kiliselerinden biri olan Duomo’nun dışına bir anda nasıl çıkabildiğinin yanıtı işte bu önceden yapılan çekimdeydi.

Bocelli’nin katedralin kapısından çıkıp da kendisin, bekleyen mikrofona tek başına nasıl yürüdüğünü ise Pasquero şöyle açıklıyor: “Andrea tek başına hareket etmeye alışık bir sanatçı. Diğer duyularını mükemmelen kullanmayı biliyor bu anlamda bağımsız biri. Elbette ona etrafı ayrıntılarıyla anlattık ve mikrofonun nerede konumlandığını tarif ettik.”



25 dakikalık performansta repertuar seçimi tamamen Boccelli’ye aitti. Canlı yayını gerçekleştiren YouTube pek böylesi yüksek izlenme sayılarına alışık olmasa da Maverick’in onlara güveni tamdı. Bocelli’nin Amerikalı menajeri Scott Rodger “18 ay önce Paul McCartney ile Grand Central Station’da (Büyük Merkez Tren İstasyonu) bir canlı yayın yapmıştık ve YouTube’un bu yayını da milyonlarca izleyiciye ulaştıracağından, çökmeyeceğinden emindim. Sanırım onlar da büyük bir şey olmasını umuyordu ama bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyorlardı.”













