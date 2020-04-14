Angelina Jolie sosyal izolasyon sürecinde aile içi şiddete dikkat çekti

14 Nisan 2020 Salı, 09:29

Koronavirüs yetişkinler kadar etkilenmeye çocukların bu dönemde evdeki yetişkinler tarafından istismarını denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığını belirten Hollywood yıldızı; herkesi bu konuda daha dikkatli olmaya davet etti.

Angelina Jolie salgın süresinde karantinada olan ve bu sebeple istismara uğramaya açık hale gelen, zarar gören çocukları korumak adına herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Angelina Jolie şunları yazdı: " Koronavirüs dolayısıyla çocuklar arkadaşlarından, okullarından ve düzenli hayatlarından uzak kalıyor. Binlerce insan evde kalmaya özen gösterirken bu durum çocukların eğitim hayatını düşünmemizi gerektirdiği kadar onların ruhsal sağlıklarını da önemsememizi gerektiriyor. Karantina yalnızca sosyal hayatın askıya alınması demek değil, aile içi şiddetin ve çocuk istismarının daha kolay gerçekleşmesi demek. Çünkü bu tarz durumlarda yetkilileri bilgilendiren taraf genellikle üçüncü kişi oluyor; rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni ya da beden eğitimi öğretmeni gibi. Buna hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum ama yine de toplum olarak üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Çocukları, aileleri hayatlarının sonuna kadar etkileyecek istismar ve şiddet olaylarına şahitlik ederseniz lütfen bunu yetkililere bildirin. Karantina sürecinde birbirimizden fiziksel olarak ayrı olsak da ailelerimizi, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı korumak için bir şeyler yapabiliriz. Durumunun hassas olduğunu düşündüğünüz kişileri en azından günde bir defa arayın. Onlara gerçekten nasıl olduklarını sorun. Yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorun," diyerek yazısını tamamlayan yıldız, herkes tarafından takdir topladı” dedi.

Angelina Jolie geçen ay yemek ihtiyaçlarını okulda karşılayan çocuklar için No Kid Hungry Derneği'ne 1 milyon dolar bağışlamıştı.