Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Bir iftar da benden" kampanyası

24 Nisan 2020 Cuma, 11:18

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını donatmak için yeni bir kampanya başlattı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm yurttaşlara sosyal medya hesapları üzerinden seslenen Yavaş, “www.iftarver.com” adresi üzerinden Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.’den 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi her bir yurttaş için iftar menüsü satın alabileceklerini söyledi.

“Bir iftar da benden” adıyla kampanyayı başlatan Yavaş, “Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan yurttaşlar için Yavaş kampanya başlattı. Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yardım kampanyası için şu ifadeleri kullandı:

"6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle..."

BÜYÜKŞEHİR’DEN İFTARA VE SAHURA SICAK YEMEK

Faaliyetleri durdurulan dar gelirli kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ile kazancı kaybolmuş, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı, Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacak.

“Bir iftar da benden” kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, www.iftarver.com adresi üzerinden 15 TL’ye dilediği kadar iftar paketi satın alabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi de kampanyaya katılan vatandaşlara iletilecek.