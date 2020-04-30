Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den 50 ton limon satın alacak

30 Nisan 2020 Perşembe, 10:46

MERSİN’DEN İSTANBUL’A DOĞRU 20 TON LİMON DAHA YOLA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki üreticilerle belediyeler arasında köprü görevi kurabileceklerini belirterek, belediye başkanlarına çağrıda bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Seçer’in çağrısına yanıt vererek, İstanbul’daki vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 ton limon satın alacaklarını duyurmuştu. Limonlar Mersin’den İstanbul’a doğru 20’şer tonluk seferlerle gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkan Seçer’in çağrısına olumlu yanıt verdi ve Mersin’deki limon üreticilerinden 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi.

100 TONUN İLK 20 TONU 21 NİSAN’DA YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye’de limonun başkenti olan Erdemli İlçesi’ndeki limon üreticileri, Koronavirüs salgını sürecinde ihracatın yasaklanması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin’deki limon üreticileri için belediye başkanlarına yaptığı çağrıya yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erdemli’deki üreticilerden satın aldığı 100 ton limonun sevkiyatını Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. 100 ton limonun ilk 20 tonu 21 Nisan’da yola çıkarak, İstanbul’a ulaştı.

İkinci 20 tonluk sevkiyatta yer alan limonlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait tıra yüklenerek, İstanbul’a doğru yola çıktı. Birinci kalite ve sıfır kalibre Lamas limonları, 800’er gramlık fileler içerisinde hazırlanarak, kasalara yerleştirildi. Her birinde 72 kasanın bulunduğu toplam 22 palet, sevkiyat aracına yüklendi. 20 ton limon İstanbul’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Şu ana kadar İstanbul’a toplam 40 ton limon gönderilirken, kalan 60 ton limon ise 20’şer tonluk sevkiyatlarla kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

MANSUR YAVAŞ DA 50 TON LİMON ALACAKLARINI BİLDİRDİ

Başkan Seçer’in üreticiler ve belediyeler arasında kurduğu köprünün bir ucu da Ankara’ya uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkan Seçer’in çağrısına olumlu yanıt vererek, 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi. Ürünlerin üreticiden temin edilmesinden sevkiyatına kadar her aşamayı yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki vatandaşlara ulaştırılacak 50 ton limonun hazırlık çalışmalarına başladı.