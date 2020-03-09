Ankara Film Festivali'nin jürisi açıklandı

09 Mart 2020 Pazartesi, 15:27

Bu yıl 4-14 Haziran tarihlerinde 31. kez düzenlenecek Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Uzun Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

Başkanlığını, birçok ulusal ve uluslararası festivalden başarılarla dönen ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun üstleneceği jürinin diğer üyeleri ise; oyuncu Tuğçe Altuğ, oyuncu Berkay Ateş, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve sinema yazarı Uğur Vardan olacak.

12 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Toplam 12 dalda ödülün verileceği ve En İyi Filmin 50.000 TL, Mahmut Tali Öngören anısına verilen En İyi İlk Filmin ise 10.000 TL ile ödüllendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi 25 Mart 2020.

BAŞKAN VE ÜYELER HAKKINDA...

Yeşim Ustaoğlu, "Bi·r Anı Yakalamak", "Magnafantagna", "Düet", "Otel" gibi ödüllü kısalarının ardından yönettiği ilk uzunu "İz", Nurnberg, Moskova ve Göteburg film festivalleri dahil olmak üzere dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi ve İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film seçildi. İkinci uzunu "Güneşe Yolculuk" ile Berlin’de En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü’nün yanı sıra, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Berlin Film Festivali Panorama bölümünde prömiyerini yapan "Bulutları Beklerken", Sundance/NHK Uluslararası Film Yapımcıları Ödülünü kazanırken, "Pandora’nın Kutusu" ile San Sebastian Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödül aldı. 2012’de yönettiği ve Venedik’te prömiyerini yapan Araf, uluslararası festivallerden birçok ödül kazandı. Toronto’da prömiyerini yapan 2016 yapımı filmi "Tereddüt", ulusal ve uluslararası bir çok festivalde de pek çok dalda ödül kazandı.

Tuğçe Altuğ, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2010’da mezun oldu. Dot, İkinci Kat, B planı gibi tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk oyunu "Punk Rock" ile Afife Jale Ödüllerinde oyuncu grubuyla birlikte Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü’nü paylaştı. "Kabileler" oyununda gösterdiği performansla Afife Jale, Sadri Alışık gibi önemli ödüllere sahip oldu. İlk uzun filmi, Sundance Büyük Jüri ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanan, "Kelebekler" ile Ankara Uluslararası Film Festivali ve Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı. Televizyon, sinema ve tiyatro oyunları ile kariyerine devam etmektedir.

Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar okuduğu yıllarda ve öncesinde bir çok özel tiyatroda oyunculuk ve asistanlık yaptı. Tiyatro eğitimi sırasında "Meydan" ve "Avlu" isimli oyunları yazıp yönetti. Kurucusu olduğu Tiyatro D22, bünyesinde birçok oyunda oyuncu olarak görev almasının yanı sıra, "Yirmi Beş", "Karabatak", "Kuş Öpücüğü" ve sonra olarak da" Hakikat, Elbet Bir Gün" oyunlarında hem oyuncu hem yazar olarak yer aldı. Tiyatro alanında Direklerarası Ödülleri'nde En İyi Yazar, En İyi Erkek Oyuncu; Yeni Tiyatro Dergisi Ödüllerinde En İyi Yazar; Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde En İyi Yazar ve 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüne layık görülen Ateş, sinema alanında ise Emin Alper'in yönettiği "Abluka filmi" ile Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülüne; Serhat Karaaslan’ın yönettiği "Görülmüştür" filmi ile de Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne değer görülmüştür.

Aylin Zoi Tinel, müzik tutkusunu amatör olarak devam ettirme kararının ardından, 1994 yılında reji asistanı ve editör olarak çalışmaya başladığı Plato Film’de, Otopsi adında bir post prodüksiyon stüdyosu kurdu. 2002 yılına dek yöneticilik yaptığı Otopsi stüdyolarında hem sayısız reklam filmi hem de "Propaganda" ve "Komiser Şekspir" gibi uzun metrajlı sinema filmlerinin editörlüğünü, ve post prodüksiyon danışmanlığını üstlendi. 2003 yılında LA Independent Film Festivalinden En İyi Film, Seattle Film Festivalinden de Jüri Özel Ödülü alan "Crude" filminin editörlüğünü ve post danışmanlığını yaptı. 2003-2006 yılları arasında serbest olarak devam ettirdiği editörlüğünün yanı sıra, Bahçeşehir, Kadir Has ve Bilgi Üniversitelerinde ders verdi. 2005 yılının sonunda farklı platformlardan inandığı insanlarla, yeni projeler üretebilmek için VAV Film Grubu'nun kurucusu ve ortaklarından oldu. Şu anda, 2012 yılında editör arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Sivil Editörler çatısı altında reklam, enstelasyon, uzun film ve belgesel gibi farklı disiplinlerde editörlüğe devam etmekte ve de müzik çalışmalarını sürdürmektedir.

Uğur Vardan, İTÜ'de mimarlık okuduktan sonra meslek olarak gazeteciliği seçti. Basın dünyasına Erkekçe dergisi ile adım attı. Arkitekt, Antrakt, Sinema Gazetesi, Aktüel, FHM gibi yayın organlarında çalıştı. Kapanana kadar Radikal Gazetesi Spor Servisi Şefi ve sinema yazarıydı. Daha önce birçok festivalde jüri üyeliği yapan Vardan, halen Hürriyet Gazetesi Hafta Sonu Ekler Editörü ve sinema-spor yazarıdır.