"Ankara Kuşu" tutuklandı

03 Nisan 2020 Cuma, 14:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında O.Y., geçen gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. O.Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

O. Y.'nin hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. O.Y.'ye FETÖ propagandası yapma suçlaması yöneltiliyordu.

Ankara Kuşu’nun telefonunda yapılan incelemede, kendisine bilgi aktaran WhatsApp gruplarının ortaya çıktığı ve bu kişilerin kimliklerinin belirlendiği ifade edildi. Bu kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Ankara Kuşu hesabı devlet kurumlarına ve AKP'ye ilişkin kulis bilgileri olduğunu ileri sürdüğü gelişmeleri paylaşıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şu anda erişim sağlanamıyor.