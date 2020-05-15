Ankara swap hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşüyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:59

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında gerilemeyi sürdürüyor. Kur gün 6.9 ile 20 Nisan'dan beri en düşük seviyeye gerilerken düşüşte kısa sürede swap anlaşması sağlanacağı beklentisi etkili.

Analistlere göre potansiyel bir kur krizine karşı ekonomiyi savunmak için hazırlık yapan Ankara, dış kaynak sağlamak için yakın başkentler ile görüşmeler yürütüyor.

Reuters'ın özel haberinde yer alan yetkililerin verdiği bilgiye göre Ankara yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşürken var olan swap imkanının hacmini artırmak için Beijing ve Katar ile de temas halinde.

Dolar/TL geçen hafta BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası 7.2690 ile tarihi zirvesinden dönmüştü. Yasağın kalkmasına karşın dolar/TL'de düşüş devam etti. kur geçen haftanın son işlem gününden beri dolar 7 seviyesinin altında genel olarak yatay ancak iyimser bir seyir izliyor.

DOLAR 6.09 SEVİYESİNE İNDİ

Dolar/TL bu sabah güne 20 Nisan'dan beri ilk kez 6.90'a gerileyerek başladı. Kur saat 08:57'de 6.9100/6.9170 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 7.1876/7.1956, Avro/TL 7.4649/7.4742 seviyesinde işlem görüyor.

TL son dönemde sert değer kayıpları ardından bir kaç gündür gelişmekte olan ülke para birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bunu Fed olmasa da diğer merkez bankalarından kısa vadede swap anlaşması yapılacağına dair iyimser beklentilere ve TCMB'nin rezervlerindeki düşüşün haftalık bazda 10 milyar dolardan 200-400 milyon dolarlara kadar gerilemesine bağlıyorlar.

Asya borsaları, koronavirüs salgınında kapanan büyük ekonomilerin tekrar açılmasının yarattığı iyimeserliğe rağmen ABD-Çin ilişkilerinin bozulması nedeniyle kazanımlarını koruyamadı. Başlıca endeksler haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlık Çin'den gelen ekonomik verileri gölgede bıraktı. Son verileri Çin ekonomisinin koronavirüs salgını kaynaklı şoktan yavaş yavaş toparlandığını gösteriyor.

Dolar üç haftalık zirvesinden gerilemiş olsa da ABD-Çin arasındaki gerilim ve koronavirüs salgınının ikinci dalgası konusundaki kaygılarla haftayı kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.

İç piyasada nisan ayı konut satışları, bütçe gerçekleşmeleri ve mayıs ayı beklenti anketi takip edilecek. Önümüzdeki hafta ise TCMB'nin Genel Kurulu ve PPK toplantısı yakından izlenecek. TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri 22.6 milyar dolar düşüşle 85.8 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 8 Mayıs ile biten hafta da kayıp 410 milyon dolar oldu. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu. Bu nedenle rezerv kayıplarının nasıl bir ivme ile devam edeceği izleniyor.

Mart ayı ödemeler dengesi verilerinin de teyit ettiği üzere Türkiye'den portföy çıkışları rekor hızda gerçekleşiyor. Gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamı benzer bir süreç yaşıyor. Türk hisse senetlerinden yabancı yatırımcılar yıl başından beri 3.2 milyar dolar, tahvillerden 6.3 milyar dolar çıkış yaptı. Toplam çıkış 9.5 milyar doları buldu.

CDS'LER ZİRVEDE

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra bir miktar gerilemişti. Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunan CDS bu sabah 620/640 seviyesinde bulunuyor.

Hazine'nin yüklü borçlanmaları dün de altın ihracı ile devam ederken Merkez Bankası da tarihinin en hızlı tahvil alımlarını da sürdürüyor.

BDDK'nın bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da TCMB ile swap yapmaya yönelten kararı sonrası TL cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler sonrası daha yatay bir seyir görülüyor. Ancak lokal bankaların tahvil ilgisi devam ediyor.

Gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri BDDK kararı sonrası 360 puan gerilemişti. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 13.21 seviyesinde gerçekleşti.