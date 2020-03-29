Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasak
İstanbul’un ardından Ankara’da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınması yasaklandı.
Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ankara il ve genelinde pazar yerleri ile marketlere çocukların girişinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.03.2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır.”
Öte yandan valilikten yapılan diğer açıklamada, “Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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