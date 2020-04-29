Ankara Valiliği'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

29 Nisan 2020 Çarşamba, 19:45

Ankara Valiliği, Umumi Hıfsısıha Kurulu’nun 1 Mayıs günü başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin aldığı kararları açıkladı.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yer verilirken, sokağa çıkabilecek çalışanlar sıralandı. Buna göre tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyenler ve madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar da yasaktan muaf olacak.

EGO’ya bağlı otobüslerin yasak günlerindeki çalışma saatleri de açıklandı. 1 Mayıs Cuma günü saat 07.00 ile 20.00 arasında, hafta sonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında otobüsler açılışacak. TCDD’ye bağlı Başkentray hafta sonu 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Ekmek dağıtımı VEFA ekipleriyle koordineli yürüyecek. Gazete satışları 1 Mayıs günü marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılırken, hafta sonu VEFA ekipleri ve gazete şirketlerinin kendi araçlarıyla gerçekleşecek.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar güvenlik güçlerine kimliklerini gösterecek. Görev yerlerine gidiş- dönüş haricinde bu muafiyeti istismar etmeyecek.

Çiçek satışı yapan işyerlerinin günlük bir saatliğine ürünlerinin bakımlarını yapabilecek ama satış yapamayacak.

Valiliğin açıklaması şöyle:

- Giriş-çıkış ve bazı yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlamasına gidilen ilimizde, alınan tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; 1- 30 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 03 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

-Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla? Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30 Nisan 2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01 Mayıs 2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilir. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilirler. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilirler.

- 02 Mayıs 2020 Cumartesi ve 03 Mayıs 2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olacak.

- 01 Mayıs 2020 Cuma, 02 Mayıs 2020 Cumartesi ve 03 Mayıs 2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

- 1 Mayıs 2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 Mayıs 2020 Cumartesi ve 3 Mayıs 2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

‘AÇIK OLACAK İŞ YERLERİ’

-Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1 Mayıs 2020 Cuma, 2 Mayıs 2020 Cumartesi ve 3 Mayıs 2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

- Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

- İlimizde faaliyet gösteren makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, yem fabrikaları, firmalar adına süt toplama faaliyetinde bulunanlar ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

- Oteller ve konaklama yerleri, l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu? mal, malzeme, ürün, araçgereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01 Mayıs 2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

- Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri (Araç plakası, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilecek, liste ve/veya görev belgesinin kurum yetkilisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

- Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek? zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler s) MSB ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesisler ile bu kurumların tedarikçileri ve bu alanda stratejik üretim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kuruluşlar,

- (ı), (i), (l), (o), (s) fıkraları kapsamında olup, OSB’lerde faaliyet gösteren işletme/firmalar OSB Bölge Müdürlüklerinden, (i) fıkrası kapsamında olup OSB dışında faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri İlçe Tarım Müdürlüklerinden, OSB dışında faaliyet gösteren diğer işletme/firmalar ise kayıtlı oldukları odalardan alacakları bu maddeler kapsamına girdiklerine dair belgeleri ve çalışmasına izin verilen iş yeri, işletme ve kurumların araç plakası, şoför iletişim bilgisi, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca (OSB ve Odalar tarafından) faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine, (Liste ve/veya görev belgesinin ilgili firma yöneticisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

YASAKTAN İSTİSNA ÇALIŞANLAR

- Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İş yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

- Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

- Demir-çelik, cam, ferrokrom, alçı, tuğla vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, (Bu kapsamda olan işletmeler de 2. maddenin (ş) fıkrasında belirtilen yöntemle bildirimde bulunacaklardır.)

- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

- Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

-Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

- Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

- İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

- Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00- 14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

- İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), ö) Veteriner hekimler,

- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler için oturdukları ilçe sınırları içerisinde kalan tarla, bağ ve bahçelerinde zorunlu çalışması gerekenler, (Sosyal mesafe, izolasyon şartlarına uymak ve ikametlerinden gidiş-gelişle sınırlı olmak kaydıyla)

- Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

- İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

- Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

- Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs 2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler, kasaplar ve bakkallarda ve 3 Mayıs 2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler, kasaplar ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

- Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

- 2. Maddenin (ı) ve (m) fıkraları kapsamında çalışmasına izin verilen iş yerlerine hazır beton temini ve naklinde kullanılan araçlar ile bu kapsamda çalışanlar, Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.