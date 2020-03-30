Ankara'da, 2 terk edilmiş konak yandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş tarihi iki konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Ankara Anafartalar Mahallesi'nde Yahudi Mahallesi olarak bilinen yerdeki terk edilmiş tarihi konakta, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Ahşap konaktaki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki konağa da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangının ardından, tarihi iki konak da kullanılamaz hale geldi.
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