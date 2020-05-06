Anket açıklandı: Mansur Yavaş, Erdoğan'ı geride bıraktı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:04

Halkın belirli konulardaki görüşlerini belirlemek için her ay anket yapan MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırma Merkezi, Nisan ayında pandemi sürecini sorguladı. Salgın sürecinde güven duyulan kişilerden ekonomik sonuçlara ilişkin çok sayıda soru, katılımcılara yöneltildi.

KOCA 1'İNCİ, YAVAŞ 3'ÜNCÜ, ERDOĞAN 4'ÜNCÜ SIRADA

MetroPoll'ün gerçekleştirdiği ankete göre, koronavirüs sürecini yönetmede başarılı bulunması muhtemel 10 kişi ve kurum arasından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 üzerinden 8.8 puan ile en çok güvenilen isim oldu. Bilim Kurulu 8.6 ile ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 8.18 ile üçüncü oldu ve süreci iyi yönetmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı. Ankette Erdoğan 6.65 ile dördüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beşinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 6'ncı sırada yer aldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, iktidarın sık sık değiştirdiği maske kararları da ankette yer aldı. Maske temin etme konusunda sorun yaşadığını bildiren seçmen oranı yüzde 55 oldu. AKP'lilerin yüzde 41'i, MHP'lileri yüzde 53.7'si, CHP'lilerin yüzde 69,6'sı, İyi Partili'lerin yüzde 63,6'sı ve HDP'lilerin de yüzde 76,7'si maske temininde sorun yaşadıklarını ifade etti.