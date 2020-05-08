Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuruluşların ziyaret yasağının bulunduğu ve personelin giriş çıkışlarının da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir" denildi..

'HEDİYE VE ÇİÇEK GÖNDERMEYİN'

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişinin bir risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, "Bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada huzurevlerinin dijital ziyaretlere açık olacağı belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere, Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak."