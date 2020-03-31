Annesi ölü bulunan Keldani Kilisesi Papazı: Babamı sağ bulmak istiyoruz

31 Mart 2020 Salı, 13:50

BABA HURMÜZ DİRİL İSE HALEN KAYIP



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 72 yaşındaki Hurmüz Diril ve 65 yaşındaki Şimoni Diril'den, çocukları haber alamayınca, yaşlı çiftin kaybolduğu ortaya çıktı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine kayıp çifti bulmak için havadan ve karadan arama faaliyetleri yapıldı ancak bu çalışmalara kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmek zorunda kalındı. Havanın mevsim normallerine dönmesiyle yapılan aramada Şimoni Diril'in cansız bedeni 20 Mart'ta köye yakın bir dere yatağında bulundu. Baba Hurmüz Diril ise halen kayıp.

BEŞ HANEDEN OLUŞAN KÖYÜN TAMAMININ KELDANİ



Süreci anlatan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, köylerinin, 90'larda askeri bölge olarak ilan edilen alanda olduğu için boşaltıldığını, Çözüm Süreci'nde başlatılan köye dönüş projesiyle ailesinin İstanbul'dan köye döndüğünü, beş haneden oluşan köyün tamamının Keldani olduğunu anlattı.

Anne ve babasının kaybolmasını tesadüf sonucu öğrendiğini ifade eden Diril, annesiyle son olarak yılbaşında telefonla konuştuğunu, Avrupa'dan gelen akrabalarının köyü ziyaret etmek istemeleri üzerine anne-babasını aradığını, onlara ulaşamayınca köye gittiğini ve kayıp hikayesini bu şekilde öğrendiğini söyledi.

"KOMŞUMUZ, ANNEMİ VE BABAMI PKK'NIN GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Remzi Diril, 12 Ocak'ta köye vardıklarında komşularından aldığı bilgiyi ise şu şekilde aktardı:

"Komşumuz ilk etapta üç tane terör örgütü (üyesinin), PKK'nın anne-babamı götürdüğünü söyledi. Olayı yetkililere bildirdik. Hava koşullarına göre de yetkililer harekete geçti. Bizim köy yüksek bir kesimde ve karlı. Bu sene de çok kar yağdı. Maalesef sadece olay yeri inceleme indi oraya. Daha sonra da savcılık kanalıyla bazı yerler arandı. Dronelarla bu aramayı yaptıklarını bildirdiler bize. Maalesef bir şey bulamadılar."

Geçen yıl köylerine yakın bir bölgede birkaç PKK'lının öldürüldüğünü ve ailesinin bundan sorumlu tutulduğu için kaçırılmış olabileceğini kaydeden Diril, "O karda kışta, annem-babam yaşlı. Annem 65, babam 72 yaşında. Onlar o soğukta uzun yol yapamazlar o karda kışta, eğer o yolda bir şey olduysa onlara bilmiyorum. Ve onlar infaz edildiyse de bilmiyoruz. Dövülerek, boğularak, her şey olabilir yani." dedi.

Köyde yaşayan ağabeyinin 20 Mart'ta annesi Şimoni Diril'in cansız bedenini bir dere yatağında bulduğunu belirten Remzi Diril, Şimoni Diril'in ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağını ancak "öldürüldüğünü" düşündüklerini söyledi.

Savcılığın olayı her yönüyle araştırdığını ifade eden Diril, "Devletimizin bu olayın faillerinin bulunması için her şeyi yapmasını istiyoruz ve babamın da sağ olarak bulunmasını istiyoruz. Birini kaybettik, öbürünü de kaybetmeyelim." diye konuştu.



