Annesini koronadan kaybeden çocuğun babaya zor sorusu: Sıra sende mi bende mi

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:55

Sputnik'te yer alan habere göre, Galler'de bir ailenin yaşadığı trajedi, koronavirüs salgını istatistikleri bir tarafa insanların ve ailelerin yaşadığı acıya dikkat çekti. Galler’in başkenti Cardiff’te yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk birkaç gün arayla anneannesini ve annesini kaybetti. 7 yaşındaki Evan Cadby’nin babası Chris Cadby, bu durumla nasıl başa çıkmaya çalıştığını Sky News'e anlattı.

Chris Cadby; eşi Julianne'in annesinin koronavirüs sebebiyle ölümünden 4 gün sonra hayatını kaybettiği söyleyerek, 7 yaşındaki oğlu Evan'a bu durumu söylemek zorunda kaldığında ''Baba sıra kimde? Sende mi, bende mi?'' yanıtını aldığını söyledi. Evan'ın sorusuna yanıt vermekte zorlandığını belirten baba, kendi testinin de pozitif çıktığını ancak durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Chris Cadby, “Evan’ın da testi pozitif çıktı aslında ama belirti göstermedi ve evde takip edildi. Durumu iyi” dedi.