Antalya Barosu'ndan TBB'ye Feyzioğlu yanıtı

21 Nisan 2020 Salı, 22:18

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan sosyal medya hesabından, ''Metin Feyzioğlu her durumda ve her koşulda, ahlaksızdır, alçaktır, derin devletin truva atı olmaya soyunmuş bir zavallıdır. Bu da burda dursun!'' açıklamasının ardından TBB'den kınama geldi.

Kınama kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan Antalya Barosu, ''TBB'nin hukuki dayanaktan yoksun, mesleğimizin onurunu ve saygınlığını zedeleyen, savunmanın geleneklerini, kültürünü ve tarihini hançerleyen, Birlik Başkanı da olsa bir kişinin paravanı olmaya yönelik olarak görülmüş ve yazının, yapılacak bir işlem olmadığından, TBB'ye iade edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

Antalya Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Barolar Birliği’nin 16/04/2020 tarih ve E.8323 sayılı "Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan'ın sosyal medya paylaşımı hakkında" konulu yazısı, Antalya Barosu Yönetim Kurulu'nun 21/04/2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince TBB, bütün Baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluş olup, görevleri yasayla belirlenmiştir. Bu görevler arasında "Kanunların Avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak," ile "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak." da sayılmıştır.

Yine Avukatlık Kanunu gereği TBB Başkanının da görevleri bellidir. Buna göre, TBB Başkanı "Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde, kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak," yükümlülüğündedir.

Sözü edilen bu yasal düzenlemeler karşısında, TBB'nin ilgide kayıtlı yazısı hukuki dayanaktan yoksun, mesleğimizin onurunu ve saygınlığını zedeleyen, savunmanın geleneklerini, kültürünü ve tarihini hançerleyen, Birlik Başkanı da olsa bir kişinin paravanı olmaya yönelik olarak görülmüş ve yazının, yapılacak bir işlem olmadığından, TBB'ye iade edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.