Antalya Büyükşehir'den toplu ulaşıma sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan gecesi başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. 3 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 17 hat seferde olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi, 3 Mayıs Pazar günlerinde, çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu çalışanları ve diğer vatandaşların ulaşımını sağlamak için 17 hatta toplu ulaşım seferlerine devam edecek. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.
17 HAT SEFERDE
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40, VF66, AC03 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan 1-3 Mayıs tarihlerinde seferlerine devam edecek.
MOBİL UYGULAMADAN TAKİP
Sabah 06.00’da başlayacak seferler sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek. Seferlerle ilgili Antalyalılar, toplu ulaşım araçlarının nerede olduğunu Antalyakart Mobil Uygulamasından takip edebilecek. Ayrıca 06.00-21.00 saatleri arasında 0242 606 07 07 numaralı ulaşım çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.
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