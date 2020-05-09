Antalyaspor da çalışmalara başladı
Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası dün antrenmanlarına başladı.
Futbolcular bugüne kadar yaptıkları bireysel antrenmanların ardından uzun süre sonra ilk kez gruplar halinde saha çalışması yapma fırsatı buldu. Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk de antrenmanı yakından takip ederek teknik direktör Tamer Tuna'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
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