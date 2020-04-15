Apple, cuma akşamına dikkat çekti

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:10

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için alınan tedbirler sırasında insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine bildireceğini duyurdu.





Google’ın ardından Apple da dünyada koronavirüs salgını kaynaklı olarak hareketlilik düşüşü verilerini yayımladı. Apple'ın yayımladığı hareketlilik verileri, sokağa çıkma yasağı sonrasındaki ilk günde İstanbul ve Türkiye genelinde hareketliliğin, önceki günlerin ortalamasının çok üzerine çıktığını gösterdi.

IPhone telefonlardaki Apple Map (harita) verileri kullanılarak hazırlanan ülke ve şehir raporlarında, karantina önlemlerinin sonuçları görülebiliyor.

CUMA GÜNÜ ORTALAMA ÜSTÜ

Raporun Türkiye açısından en çarpıcı sonucu, sokağa çıkma yasağı sonrasındaki ilk günde hareketliliğin, önceki günlerin ortalamasının belirgin biçimde üste çıkmış olması.

11 Ocak 2020’de araç kullanım ve yürüyüş açısından hareketlilik verisinin 100 endeks değeri üzerinden hesaplandığı Türkiye raporunda, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da araç kullanım hareketliliği 38,86, yürüyüş hareketliliği 32,49 değerini alırken, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı sırasıyla 15,04 ve 19,54, yürüyüş 14,58 ve 15,69 değerlerini aldı.

Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan’da ise hareketlilik araç kullanımında 43,99, yürüyüşte 36,99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.

İSTANBUL, TÜRKİYE GENELİNE GÖRE TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYUYOR

Benzer bir durum İstanbul’da da gözlendi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da araç kullanım hareketliliği 30,77, yürüyüş hareketliliği 23,95 değerini alırken, çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı 11,03 ve 14,56, yürüyüş 10,59 ve 11,54 değerlerini aldı.

Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan’da ise İstanbul’da hareketlilik araç kullanımında 34,02, yürüyüşte 27,42 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.

Bu veriler, Türkiye geneli rakamlarla karşılaştırıldığında İstanbul’un sokağa çıkmama konusunda daha dikkatli davrandığını gösteriyor.

Türkiye'nin de dahil edildiği söz konuyu internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility ulaşılabilecek.

Kaynak: Birgün



