Apple Watch kan analizi yapabilecek
Geliştirme aşamasında olan iOS 14 sürümünün içine yerleştirilmiş bazı kodlar, Apple'ın bir sonraki akıllı saat modeli Apple Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini gösteriyor.
Daha önce EKG özelliği bulunan Apple Watch, ortaya çıkan bilgilere göre şimdi de kanla alakalı önemli bir analizi yapabilecek.
Apple'ın yeni özelliği, kullanıcıların kanındaki oksijen seviyesini ölçecek ve oksijen kritik seviyeye düştüğünde kullanıcıları bilgilendirecek. Bu özellik, şu anki Apple Watch modellerinde bulunan düzensiz kalp atış hızı uyarısı gibi çalışacak. Sağlıklı bir bireyin kanında yüzde 95 - yüzde 100 arasında bulunan oksijen seviyesini sürekli takip edecek olan Apple Watch, anormal bir duruma rastladığında kullanıcısına uyarıda bulunacak.
EKG YETENEĞİ DE ARTIYOR
Apple Watch series 5 EKG özelliğine sahip. Ancak bu özellik kalp hızının çok yüksek olduğu bazı kritik zamanlarda kısıtlı olarak çalışabiliyor. iOS 14'teki kodlara göre 6. nesil Apple Watch, daha iyi bir EKG performansı sunacak.
Video Haberler
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan
- İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!
- Kız çocuğunu takip edip asansörde taciz etti!
- Sıcaklık 21 derece oldu yurttaşlar sahile akın etti