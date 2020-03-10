Apple Watch kan analizi yapabilecek

10 Mart 2020 Salı, 12:33

Daha önce EKG özelliği bulunan Apple Watch, ortaya çıkan bilgilere göre şimdi de kanla alakalı önemli bir analizi yapabilecek.

Apple'ın yeni özelliği, kullanıcıların kanındaki oksijen seviyesini ölçecek ve oksijen kritik seviyeye düştüğünde kullanıcıları bilgilendirecek. Bu özellik, şu anki Apple Watch modellerinde bulunan düzensiz kalp atış hızı uyarısı gibi çalışacak. Sağlıklı bir bireyin kanında yüzde 95 - yüzde 100 arasında bulunan oksijen seviyesini sürekli takip edecek olan Apple Watch, anormal bir duruma rastladığında kullanıcısına uyarıda bulunacak.

EKG YETENEĞİ DE ARTIYOR

Apple Watch series 5 EKG özelliğine sahip. Ancak bu özellik kalp hızının çok yüksek olduğu bazı kritik zamanlarda kısıtlı olarak çalışabiliyor. iOS 14'teki kodlara göre 6. nesil Apple Watch, daha iyi bir EKG performansı sunacak.