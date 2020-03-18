Apple'dan iPhone 9 hamlesi

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:12

Apple, iPhone 8 serisinden sonra 10'uncu yılına özel olarak hazırladığı iPhone X serisi ile "iPhone 9" serisini atlamıştı. iOS 14 kodlarına göre iPhone 9, şirket tarafından sadece ertelenmiş. Bu durumda Apple'ın bir sonraki telefonunun iPhone 9 Plus olacağı öngörülüyor.

Apple'ın eylül ayında iPhone 12 serisinin lansmanı yapılacağı düşünülürken, şirketin ayrıca iPhone 9 serisinin de tanıtımının yapılacağı söyleniyor.

iPHONE 9 VE iPHONE 9 PLUS’IN ÖZELLİKLERİ

Edinilen bilgilere göre Apple, iPhone 9 ve iPhone 9 Plus ile bütçeye uygun bir iPhone satın almayı düşünenlere hitap edecek. Telefonlarda, Face ID yerine, Touch ID bulunacakken, halihazırda iPhone'lardan da birçok özellik yer alacak.

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus'ta A13 Bionic işlemci yer alacağı söylenirken, iPhone 9'un 4.7 inç LCD ekrana, iPhone 9 Plus'ın ise 5.5 inç LCD ekrana sahip olacağı bilgisi mevcut.

Yeni iPhone 9 modellerinin ne zaman tanıtılacağına ve satışa sunulabileceğine ilişkin bir bilgi ise henüz yok.