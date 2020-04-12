Araştırmacılar yalnızca erkeklerde görülen koronavirüs belirtisi buldu

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, erkeklerde görülen testis ağrısının, koronavirüs belirtisi olabileceğini düşünüyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2020 Pazar, 16:14



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