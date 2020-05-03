Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Muhtar ve eşi öldü
Rize'de silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, bir kişi de yaralandı.
Rize'nin Pazar ilçesinde silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, akrabası yaralandı. İlçeye bağlı Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen akrabası H.D. (47) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla Osman, eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu'na ateş etti. Karı koca olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Şerife Dalyanoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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