Arçelik tedarikçilerinden tazminat kazandı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:30

Arçelik dava sürecinde bulunduğu tedarikçileri ile uzlaşma yoluna giderek 20.15 milyon sterlin ve 22.8 milyon Avro tazminat elde ettiğini; bunun 53 milyon TL tutarındaki kısmını 2019 yılsonu bilançosuna yansıttığını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun, CRT pazarında rekabet ihlali gerekçesi ile bir grup üreticiye ceza uygulaması üzerine, Arçelik ve bağlı ortaklıklarının uğradığı zararın tazmini için bu üreticiler arasında yer alan tedarikçilere dava açtığını belirterek şöyle dedi:

"Dava sürecinde uzlaşma yoluna gidilerek söz konusu CRT tedarikçilerimizden 20.15 milyon GBP ve 22.8 milyon Avro tazminat geliri elde edilmiş olup, bu tazminatın 6.9 milyon GBP (53 milyon TL) tutarındaki kısmı 31 Aralık 2019 tarihli finansal raporlara yansıtılmıştır."

Açıklamada, duyurunun ertelemeli olarak yapıldığı belirtildi.