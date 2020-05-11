Arınç da Sevda Noyan'a isyan etti

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:15

Bülent Arınç, Kemal Öztürk’ün YouTube kanalında hazırladığı programa katıldı. Sevda Noyan’ın sözlerini tekrar tekrar dinlemesine rağmen inanamadığını dile getiren Arınç, "Kadını tanımam ama eşini (Eser Noyan) tanırım. Böyle bir konuşmayı yapması için insanın aklının olmaması ya da gözünü kanla birlikte nefretin bürümüş olması lazım. Kadın açıkça ben elime fırsat geçtiği zaman 50 kişiyi öldürürüm diyor. Bir başkası kavanoza mermi doldurmuş, saçlı bir adam. Çok da iyi tanıdığım bir delikanlı. Bende bir mangayı donatacak silah var diyor" dedi.

"BEN KOMŞUSU OLSAM, KORKARIM"

"Bu kadının komşuları neler hissedecekler" diyen Arınç, "Komşuları korkacak bu kadından. Ben olsam korkarım. Bu ne cani bir kadın, eline bir şey geçse kapımızı çalıp bizi kesecek diye korkarım" ifadesini kullandı.

"MİLLET BAŞÖRTÜSÜNDEN NEFRET EDECEK HALE GELECEK"

"Biz hayatımızı başörtü mücadelesi için yaptık" diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz noktaya bakın. Başında örtüsü olan ve dindar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor. Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum. Yoksa bu kadın ne halt ederse etsin. Millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek. Sokakta yürürken hakaret ediliyor. Neden? Bu kadın yüzünden."



