Arsenal'in gündemindeki 2. gurbetçi kim?

İngiliz basını Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılacağını iddia etti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre yeni transferlere yer açmak isteyen Kuzey Londra ekibi, Mesut Özil, Matteo Guendouzi, Sokratis ve Maitland-Niles gibi isimleri satma kararı aldı.