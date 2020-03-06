Arsenal'in gündemindeki 2. gurbetçi kim?
Daily Mail gazetesinin haberine göre yeni transferlere yer açmak isteyen Kuzey Londra ekibi, Mesut Özil, Matteo Guendouzi, Sokratis ve Maitland-Niles gibi isimleri satma kararı ald
İngiliz basını Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılacağını iddia etti.
Daily Mail gazetesinin haberine göre yeni transferlere yer açmak isteyen Kuzey Londra ekibi, Mesut Özil, Matteo Guendouzi, Sokratis ve Maitland-Niles gibi isimleri satma kararı aldı.
MESUT ÖZİL'İN YERİNE ORKUN!
Teknik direktör Mikel Arteta, Feyenoord'dan Orkun Kökçü'nün transfer edilmesini istiyor. İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri resmen başladı.
Bu sezon 34 maçta forma giyen 19 yaşındaki orta saha 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
Hollanda doğumlu oyuncu Türk Milli Takımı'nı tercih etmişti.
27 maç sonunda 37 puan toplayan Arsenal maç eksiğiyle 10. sırada yer alıyor.
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