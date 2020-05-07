"Aşıyı bu yıl beklemeyin"
Koronavirüs salgınına karşı birçok ülke aşı ve ilaç geliştirmek için adeta bir yarışın içine girerken, insan üzerinde denemelere başlayan Pfizer ve BioNTech ile çalışan Dr. Mark Mulligan, "Aşıyı bu yıl beklemeyin" dedi.
New York Üniversitesi bünyesindeki Aşı Merkezi’nde çalışan ve aynı zamanda Pfizer ve BioNTech ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen aşının projesinde de yer alan Dr. Mark Mulligan, CNN’de Erin Burnett’in OutFront isimli programına konuk oldu.
Dr. Mulligan, koronavirüse karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, “Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar” dedi.
“NİSAN VE MAYISA KADAR BEKLEMEYİN”
Aşı geliştirilme süreci olarak bir yılın çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Mulligan, “Gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar aşı beklemeyin” ifadesini kullandı.
Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, “Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Bu aslında en önemli aşamadır. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağı sorusuna cevap ararız, bu aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır. Bu süreç aylar sürebilir. Ben bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında kesinlikle bir cevap bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.
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