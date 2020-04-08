Askerlerin alkışladığı komutanı görevden alan Donanma Sekreteri istifa etti

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:37

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Donanmanın üst düzey sivil kaptanı kendi isteğiyle istifa etmiştir” diyerek Sekreter Modly’nin istifasını Twitter’dan duyurdu.

Modly'nin istifası, Kongre'den gelen baskılar ve mürettebatın kaptanlarına verdiği yoğun destekten sonra gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Modly'nin iyi bir adam olduğunu söyleyerek krize müdahil olmuştu.

DENİZCİLERİ KORUDU GÖREVDEN ALINDI

Modly tarafından görevden alınan Kaptan Brett Crozier, geçen hafta İnternete sızan dört sayfalık bir mektupta, Theodore Roosevelt'teki denizcilerini korumak için attığı adımları sıralamış ve askerlerin hayatlarını riske atan yöneticileri sert bir dille suçlamıştı.

ABD Donanmasına ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, Kovid-19 virüsü tespit edilen personelin karaya çıkarılmasına ilişkin gönderdiği sert ifadeler içeren mektubun basına sızması üzerine görevinden alınmıştı.