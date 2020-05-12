'Askıda Fatura' uygulaması Aydın'da da başlıyor

12 Mayıs 2020 Salı, 17:13

Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasında, "Askıda fatura hizmetini başlatıyoruz. ASKİ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerimizle buluşturuyoruz. Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.