'Askıda Fatura' uygulaması Aydın'da da başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların faturalarını hayırseverlerin ödemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulamasını Aydın Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya başladı.
Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasında, "Askıda fatura hizmetini başlatıyoruz. ASKİ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerimizle buluşturuyoruz. Bu uygulamayı İstanbul’da başlatan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
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