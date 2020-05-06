"Askıda Fatura" uygulaması başladı: İmamoğlu hayırseverlere çağrı yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan İstanbullular için başlattığı “Askıda Fatura” uygulamasında ödeme sistemi bugün itibari ile açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sistemde şu an 17 bin 42 ailenin, 3 milyon 963 bin liralık faturasının bulunduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.
İBB, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için 4 Mayıs'ta “askıda fatura” uygulaması başlattı. Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak “askıda fatura” uygulamasına tıkladı ve İSKİ ile İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini girdi.
İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sistemde şu an 17 bin 42 ailenin 3 milyon 963 bin liralık faturasının bulunduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.
İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan “Askıda Fatura'da ödeme sistemi açıldı. Sistemde şu an 17 bin 42 ailenin 3 milyon 963 bin liralık faturası mevcut. Eminim, bu mübarek ayda hayırsever vatandaşlarımız zor durumdaki binlerce ailemizin yanında olacaktır” paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Hastaları çabuk iyileştiren tedaviyi açıkladı!
- İşte 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
- BAE'de gökdelende büyük yangın
- Akit Tv’de skandal: Orucunu hanımıyla da açabilir
- Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
- Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Açıklamayı Erdoğan yaptı
- İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
- Koronavirüsten korunmak isterken paraları yaktı!
- Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık