‘Askıda Fatura’ uygulamasına 24 saatte 9 bine yakın başvuru

05 Mayıs 2020 Salı, 14:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ uygulamasına 24 saatte 9 bine yakın ailenin başvurduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun verdiği bilgiye göre başvuruların 7 bin 392’si su, 1299’u ise doğalgaz faturası. Toplam bedel ise 2 milyon liraya yakın.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler" dedi.



