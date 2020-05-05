‘Askıda Fatura’ uygulamasına 24 saatte 9 bine yakın başvuru
İBB'nin ihtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarının bağışlarla ödenebilmesini sağlayan ‘Askıda Fatura’ uygulamasına 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ uygulamasına 24 saatte 9 bine yakın ailenin başvurduğunu söyledi.
İmamoğlu’nun verdiği bilgiye göre başvuruların 7 bin 392’si su, 1299’u ise doğalgaz faturası. Toplam bedel ise 2 milyon liraya yakın.
İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler" dedi.
Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler. https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/QzkWhXMiov— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 5, 2020
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