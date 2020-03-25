Asteriks’in yaratıcısı Uderzo hayata veda etti

25 Mart 2020 Çarşamba, 10:28

Popüler çizgi roman serisi Asteriks’in yaratıcılarından Fransız çizer ve yazar Albert Uderzo uykusunda geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Tüm dünyada 100’den fazla dile çevrilmiş olan Asteriks’i 1959 yılında René Goscinny ile birlikte yaratmıştı.

1927 yılında İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Kuzey Fransa’da dünyaya gelen Uderzo kariyerine çocuk dergilerinde çizerek başladı. 1951 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı René Goscinny ile tanıştı ve başlayan yakın dostlukları bir yıl sonra birlikte World Press için çalışma kararı alışlarıyla ortaklığa dönüştü. Oumpah-pah, Jehan Pistolet ve Luc Junior gibi karakterler yaratan ikili 1959 yılında Pilote adlı derginin editörlüğünü üstlendiler ve Asteriks’i de ilk oarada yayımladılar. Çok kısa zamanda popülerleşen Asteriks’in ilk albümü ise 1961 yılında okurla buluşacaktı.

René Goscinny’nin 1977’deki ölümünün ardından tek başına çalışmaya başalayan Uderzo bir süre daha Asteriks albümleri çıkarmaya devam etti artık çok daha yavaş çalışıyordu. 2011’de emekli olduktan sonra ise Asteriks albümleri Jean-Yves Ferri (yazar) ve Didier Conrad (çizer) tarafından devralındı.



24 Mart’ta uykusunda geçirdiği bir kalp krizi yüzünden öldüğü açıklanan Uderzo’nun damadı Bernard de Choisy ünlü çizerin kroonavirüs yüznden ölmediğini, bir süredir rahatsızlık çektiğini ve haftalardır çok yorgun olduğunu belirtti.

