Bu akşam gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında bizi neler bekliyor?

Yengeç burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek Güneş tutulması düğümlerin de etkisi ile tam güneş tutulması olarak yaşanacak. Ay’ın güneş ve dünyanın arasına yerleşerek enerjinin kesilmesi ile tutulma gerçekleşir.

Güneş ve ay tutulmaları ilk çağlardan bu yana korkulan doğa olaylarından olmuştur. Tutulmaların öncesinde veya sonrasında bazı facialarında gerçekleşmesi ile her zaman merak uyandırmış ve çok yakından izlenmiştir. Tutulmanın çıplak gözle görüldüğü ülkelerde dramatik olaylar ve doğal afetlerin de kısa bir sürede oluşması sebebi ile birçok bilim adamı da güneş ve ay tutulmalarını çok yakından incelemektedir. 1999 Ağustos ayında çıplak gözle izlediğimiz güneş tutulmasının ardından yaşadığımız Gölcük depreminin acısı hala içimizde dururken tutulma ile olan bağlantısı da hala araştırılmaktadır.



Bu kez ülkemizden izlenmeyecek olan güneş tutulmasını güney Amerika, Paraguay, güney pasifik okyanusu, Şili, Yeni Zelenda, Bolivya, Brezilya, Uruguay çıplak gözle de izleyebilecek. Güneş tutulmasının izlendiği ülkeler de sıkıntılı olaylar yaşanabilir. Tam tutulma etkileri yaklaşık bir ay önceden başlar ve tutulmanın süresine göre de etkisi değişebilir.

Bugün yaşanacak tutulmanın etkileri de yaklaşık olarak 12/ 16 ay sürebilir. Öncü burçlarda gerçekleşen tutulmalar tüm dünya üzerinde yeni değişimlere yol açar. Ülke yönetimlerinde değişimler söz konusu olabileceği gibi yengeç burcu etkileri ile kadınlar, çocuklar, beslenme, hastaneler, grevler, kıtlık, küçük tekneler, göller, nehirlerle alakalı sıkıntılar yaratabilir. Ülkemizin de yengeç etkisi taşıdığı için bu tip konular ülkemizi de uzun bir süre zorlayabilir. Önemli görevlerde bulunan kişiler aileleri ve görevleri arasında kalarak duygusal bir karar sürecinden geçebilirler.

Ayrıca ülkemizin 7. Evi de uzun süredir aktif ve tutulma etkisi ile daha da aktif hale gelecek. 7. Ev ülkeler Astrolojisinde açık düşmanları simgelediği için yönetenler tarafından bilinen düşmanlar yeni süreçte baş rolde olacaklar.



Güneş tutulması kişisel bazda ise hepimizi geçmişe götürecek ve yüzleşmeler yaptıracak. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak etkisi taşıyan kişiler güneş tutulmasından olumsuz etkiler alırken Boğa, Başak, Akrep ve Balıklara ise güzel başlangıçlar getirebilir.