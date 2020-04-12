Atakum Belediyesi ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı

12 Nisan 2020 Pazar, 14:30

Atakum Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşlara ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı. Yaklaşık 50 belediye çalışanının görev aldığı ekmek ve gazete dayanışmasında 25 araçla ilçenin dört bir yanına ulaşan ekipler, binlerce ekmek ve gazeteyi yurttaşların kapılarına kadar teslim etti.

BİNLERCE EKMEK VE GAZETE DAĞITILDI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 11 ve 12 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağı nedeniyle yurttaşlar evlerinde kaldı. 30 büyükşehir arasında yer alan Samsun’da da sokaklar boşaldı. Yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi ekipleri, yurttaşlarla dayanışma gösterdi.

Atakum Belediyesi Acil Durum Koordinasyon alanında bir araya gelen ekipler, görev yerlerine hareket etmek üzere mobil timler oluşturdu. Ekip liderlerinden sosyal mesafe kurallarına uyulması ve koruyucu ekipman kullanımına yönelik brifing alan belediye emekçileri, binlerce ekmek ve gazeteyi araçlara yükledi. Öncü ekip olarak belediyeden ayrılan Zabıta görevlileri, araçlardan yaptıkları anonslar ile yurttaşları ücretsiz ekmek ve gazete dağıtımı yapılacağı konusunda bilgilendirdi. Duyuruların ardından 50 personelden oluşan 25 ekip çalışmalara başladı. Atakum’daki cadde ve sokaklarda görev alan ekipler, balkon ve pencerelerde bekleyen yurttaşlara binlerce ekmek ve gazeteyi ücretsiz şekilde ulaştırdı.

PENCERE VE BALKONLARDAN ALKIŞLI DESTEK

Belediye emekçileri ile dayanışma gösteren Atakumlular, balkonlardan alkışlarıyla destekledikleri ekiplere teşekkür etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de evinin balkonundan alkışlayarak desteklediği ekipten gazete ve ekmek talep etti. Sahada görev alan tüm belediye emekçilerine, gösterdikleri sosyal duyarlılık için teşekkür eden Başkan Deveci, “Salgınla mücadele döneminde belediyemizin tüm kaynaklarını Atakumluların sağlığı, nitelikli beslenmesi ve mutluluğu için kullanıyoruz. Bu süreçte tüm ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. Hemşehrilerimizden evlerinde kalmalarını, hijyen kurallarında uymalarını, sokağa çıkmak zorunda kaldıklarında da maske kullanmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.