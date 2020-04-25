Atamayı beğenmediler, istifa ettiler

25 Nisan 2020 Cumartesi, 13:12

Milliyetçi Hareket Partisi Kargı Belediye Meclis Üyeleri Murat Ulaşır, Mustafa Özenir ve Ayhan Özdemir, MHP Çorum İl Başkanlığı'nın Kargı İlçe Başkanlığı'na yaptığı atama sonucunda partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Yeniçağ'ın haberine göre, MHP'nin Kargı Belediyesi Meclis Üyeliğini yapan üç belediye meclis üyesi tarafından ortak yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"Değerli Kargılı Hemşehrilerimiz,Ülkemizde yapılan son yerel seçimde, Milliyetçi Hareket Partisi Bayrağı altında, şahsımızı layık gördüğünüz, Kargı Belediye Meclisi Üyeliği görevimiz dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığınca, atama yoluyla, Murat Soruk’un Milliyetçi Hareket Partisi Kargı İlçe Başkanlığı görevine getirilmesini doğru bulmuyoruz. İnandığımız yolda, davamıza zeval vermemek adına, İl yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Yönetimini kanımızca yanlış olan bu kararından döndürmek mümkün olmamıştır.Milliyetçi Hareket Partisi’ne göstermiş olduğunuz teveccühe, teşekkürü bir borç biliriz. Bu şartlar altında, Kargı Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeliği görevine devam etmemizin mümkün olmadığını, görevimize bağımsız Meclis üyeleri olarak devam ederek siz değerli halkımızı temsil edeceğimizi, Kargılı Hemşehrilerimize bildiririz."

