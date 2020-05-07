Atatürk Havalimanı inadı felakete davetiye çıkarıyor

07 Mayıs 2020 Perşembe, 08:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, salgının ardından üzerine hastane inşa edildiği için kullanılamaz hale gelen Atatürk Havalimanı’nın iki pisti için “Bu havalimanını kullanan pilotlar, DHMİ Genel Müdürü’nü yalanlıyor, iki pisttin en çok kullanılan pistler olduğunu söylüyorlar” dedi.

Değeri milyarlarca TL ile ifade edilen ve hastane inşaatı sonrasında kullanılamaz hale gelen pistlerle ilgili eleştiriler üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Bu pistler sık kullanılmıyordu” dedi.

Keskin, bu alanların sadece park hizmeti için ayrıldığını iddia etti.

Keskin’in açıklamaları ile ilgili birçok pilotla görüşme yaptığını anlatan İlgezdi, “Kırılan pistlerin rüzgarın yönüne göre çoğunlukla kullanılan pistler olduğu pisti kullanan pilotlar tarafından ifade edilmektedir. Halen kargo operasyonları için kullanılan pistin ise ters rüzgar esmesi halinde alternatifi kalmamıştır. Ters rüzgara rağmen iniş denenirse yanındaki hastane için bir felaket olabilir” dedi.

Öte yandan İlgezdi, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de sundu.