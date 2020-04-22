Atatürkçü Düşünce Derneği'nden sert açıklama

22 Nisan 2020 Çarşamba, 20:05

Atatürkçü Düşünce Derneği, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in sosyal medya üzerinden kendilerini hedef almasına yönelik açıklama yaptı.

ADD'nin yayınladığı yazılı açıklamada Yücel'in Twitter üzerinden paylaştığı mesaja şu sözlerle tepki gösterildi:

"ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NE DİL UZATMAK, AYAR VERMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR…

Önceki gün Konak Şube Başkanımızın açıklamasını çarpıtarak yayınlayan Aydınlık Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İlker YÜCEL, Twitter hesabından derneğimizi TBMM Başkanı’nın çağrısına sessiz kaldığı gerekçesiyle, suçlamış, siyasi iktidarın yandaşı olmayan biz Atatürkçüleri adeta hain olarak ilan etmiş; bölücü ve gerici terör örgütleriyle ADD’nin adını bir arada anma hadsizliğini göstermiştir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin; 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için hiçbir çağrıya ihtiyacı yoktur. Gazi Meclis'in ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi, derneğimizin varlık nedenidir. Kimin çağrısına nasıl yanıt vereceğine Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yetkili kurulları karar verir. Tam bağımsızlıkçı, anti emperyalist, anti kapitalist; halkçı, devletçi, milliyetçi, laik, sosyal ve üniter devlet yapımızı korumak ve sömürgecilerin planlarını bir kez daha bozarak Atatürk Türkiyesini yeniden inşa etmek için çıktığımız bu yolda; dost – düşman herkes bilsin ki ölmek var dönmek yok… Hele hele siyasi iktidar yandaşlığı hiç yok... Bu heveste olanlara kapılarımız kapalıdır ve asla açılmayacaktır… Biz görevimizi, kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten ve kurucu kadrolarımızdan aldık. Canımız pahasına görev anlayışımızı sürdüreceğiz. Herkes bilmelidir ki; Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tüm kurulları, her üyesi görevinin başındadır. Hiç kimse, hiçbir güç derneğimizi çizgisinden ve kuruluş amaçlarından koparamayacaktır.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU"