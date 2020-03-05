Atatürk'e hakaret edip Meclis'i basan bürokrat ihraç edildi

05 Mart 2020 Perşembe, 15:49

Bakanlık tarafından 14 Kasım 2019'da açığa alınan skandal bürokrat, kendisini eleştiren ve soru önergesi veren İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk'ün Meclis'teki odasını basıp, saldırı girişiminde de bulunmuştu. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda Dağdaş'ın ihracı istendi.

Tarım Bakanlığı'na bağlı birimde Şube Müdürü olarak görev yapan Dağdaş, 9 Kasım 2019 günü sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapmış ve “Dünyada en gülünç olay yaşanacak yine… Yarın 10 Kasım. O diktatörlük hala esiyor. Bu millet, 23 Nisan 1923'e kadar Mustafa Kemal ekibini kahraman bilir. 1924 sonrası Mustafa Kemal adını ve kemalini çatır çatır kırıp atmıştır. Bu nedenle kahramanlığı sonrasında diktatörlüğü görmüştür. Hem de İslam'la savaşan diktatör.” diye yazmıştı.

Skandal bürokrat önceki gün de Atatürk'e hakaret ettiği sözleri Meclis'te dile getiren ve konuyla ilgili soru önergesi veren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e TBMM'de saldırı girişiminde de bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Dağdaş'ın Meclis'e girişi yasaklandı ve serbest bırakıldı, hakkında da soruşturma açıldı.