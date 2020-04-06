Atatürk’ün Meclis konuşmaları yayımlandı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 11:45

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1920-1938 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmaları ve Meclis’te okunan tezkereleri ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli·s Konuşmaları” adlı kitapta bir araya getirildi. Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı “Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli·s Konuşmaları” TBMM’nin kuruluşunun 100. yılında İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarla buluşuyor.

Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, ve 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasıyla başlayan kitap, Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de yaptığı konuşmayla sona eriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı, günümüze de ışık tutan konuşmalarını eksiksiz olarak sunan kitap, Cumhuriyet tarihimiz için önemli bir kaynak teşkil ediyor.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli·s Konuşmaları” kitabında yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.



Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli·s Konuşmaları, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda.

