Atillâ İlhan Edebiyat Ödülleri için son başvuru 20 Haziran

30 Mart 2020 Pazartesi, 10:36

15 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”nin beşincisi için son başvuru tarihi olarak 20 Haziran 2020 Cumartesi günü belirlendi.

Attilâ İlhan’ın vefatının ardından, 2008 yılında İlhan ailesi tarafından kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri yarışması ile Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor. Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi gençleri, kadın şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu çerçevede 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarların ilk roman ve ilk şiir kitaplarına da “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” veriliyor.

İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle hayata geçen ve 2019 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7.500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2.500 TL para ödülü sahibi olacak.

İKİ AYRI SEÇİCİ KURUL

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında bir araya gelen iki ayrı jürisi bulunuyor:

- Başkanlığını Mehmet Eroğlu’nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan.

- Metin Celal’in başkanlığındaki Şiir Seçici Kurulu’nun üyeleri ise; A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık.

Yarışmaya katılacak şair - yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ile 10 nüsha kitaplarını, 20 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın adresine teslim etmeleri gerekiyor. Adres: Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak No 26 Kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul

Ödül kazanan eserler ise, Seçiciler Kurulların değerlendirmesinin ardından 2020 Kasım ayı içinde açıklanacak.

