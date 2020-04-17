Atlas Yardım Derneği 900 çocuğun yüzünü güldürdü

17 Nisan 2020 Cuma, 14:03

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın bu yıl 100.yıl dönümü kutlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına yardımda bulunan Atlas Yardım Derneği bu yıl da kutlamalar için kollarını sıvadı.



Atlas Yardımlaşma Derneği Kurucusu Ferda Altıntaş, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve kendilerine armağan edilen bayramı alanlarda kutlayamayacak olan çocuklar için harekete geçtiklerini anlattı.

HEDİYELER EVLERE TESLİM EDİLDİ

Ferda Altıntaş, bağışçıların desteği ile alınan hediyelerin tek tek belirlenen adreslerdeki 900 çocuğa teslim edildiğini belirtti. Evlere ulaştırılan paketlerin içinde ise kitap, tişört, balon, bayrak ve oyuncak olduğunu söyledi.

ÇOCAKLAR 23 NİSAN’DA BAYRAKLARINI SALLAYACAKLAR

Altıntaş, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: Biz de çocuklarımızdan 23 Nisan ile ilgili şiir yazıp ve resim yapmalarını istedik. Sosyal medya üzerinden yolladıkları şiir ve resimleri paylaşacağım. Çocuklar hediye paketlerinden çıkan balon ve bayrakları 23 Nisan’da saat 11.00’dd balkonlarından ve pencerelerinden sallayacaklar” dedi.