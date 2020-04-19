ATO: Ankara’da 121 sağlıkçı koronavirüse yakalandı

19 Nisan 2020 Pazar, 14:02

Ankara Tabip Odası (ATO), koronavirüs pandemisi sürecine dair ikinci raporunu hazırladı. ATO’nun raporuna göre, Ankara’da 121 sağlıkçı koronavirüse yakalandı, biri hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan sağlıkçılardan 22’si aile hekimi, 28’i uzman hekim, 13’ü öğretim görevlisi, 20’si asistan, biri işyeri hekimi, 4’ü diş hekimi, 14’ü hemşire, 9’u acil tıp teknisyeni, 6’sı idari görevli, 3’ü tıbbi sekreter ve biri de temizlik işçisi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“En önemli risk gruplarından sağlık emekçilerinin salgının ilk başlarından itibaren ne oranda etkilendiklerini takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bizzat kendilerine ulaşabildiğimiz ya da bir şekilde teyit ettiğimiz Covid-19 tanısı alan; yataklı sağlık kuruluşlarında tedavi gören, evde izolasyonda olan ve tedavi süreci devam eden ya da taburcu olan sağlık çalışanlarının sayısı 18 Nisan 2020 tarihi itibariyle 121 kişidir. Ankara’da Covid -19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının bundan daha fazla olduğu ile ilgili duyumlarımız var. Ancak, teyit etme sırasında bir takım güçlükler yaşamaktayız.”