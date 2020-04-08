ATV'de 50 kişi tazminatsız işten çıkarıldı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 00:03

Medyaradar'ın haberine göre, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bant yayına geçmesinin ardından tüm çalışanların görevi sonlandırıldı. Program yapımcısı Mavi Klaket, tazminatsız bir şekilde işten çıkarılan 50 çalışana iş akitlerinin feshedildiğine dair resmi açıklamayı bugün yaptı.

Müge Anlı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.