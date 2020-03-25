Atv’de koronavirüs nedeniyle ilk işten çıkarma!

25 Mart 2020 Çarşamba, 18:46

Akp'nin televizyon kanallarından atv Avrupa kanalında planlama uzmanı olarak 6 yıldır görev yapan Mustafa Kandemir’in görevine son verildi.

Medyaradar’ın haberine göre; bazı sağlık sorunları bulunan ve ailesi ile birlikte yaşayan Kandemir, koronavirüs tehlikesi nedeniyle durumu yönetime iletti. 10 katlı olan ve her katında 100 kişinin çalıştığı bir plazada olası bir salgında hastalığı evine taşıyabileceğinin korkusunu yaşadığını söyleyen Kandemir’e, yöneticilerinden rapor alması veya izinlerini kullanması yönünde tavsiye verildi.

"HUZURU BOZMAK" DEDİLER

Tepkilerinin şiddetini artırdıktan sonra Genel Müdür Hacı Ali Türkarslan'la görüştürülen Kandemir, bu görüşmede kendisine “Grip gibi bir şey fazla abartıyorsunuz" dendiğini iddia etti. Kandemir, daha sonra ise 'işyerinde huzuru bozmak ve etik kurallara uymamak" gerekçesiyle işten çıkarıldı.





atv’de daha sonra enfekte olan kişi sayısının yurt genelinde artması ile birlikte ise evden çalışma uygulamasına geçildiği öğrenildi.