Avcılar’da otizmli genci darp eden saldırgan tutuklandı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Taha Alper Erdem'i darp eden Okan Metin, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
8 Mart Pazar günü Cihangir Mahallesi’nde meydana gelen olayda Okan Metin sevgilisine laf attığını iddia ettiği otizmli Taha Alper Erdem’i darp etmişti. Gözaltına alınan Okan Metin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Küçükçekmece başsavcılığı Okan Metin hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Metin tutuklandı.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden Okan Metin'in kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularını göz önünde bulundurarak, Okan Metin'in gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtilmişti. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Video Haberler
- Antalya açıklarında yakalandı! Tam 3 metre boyunda
- Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi
- Erdoğan zor durumda
- Sahte ürünlere polis baskını
- AKP toplantısında isim krizi!
- Gönüllü doktorlar bu kez de vapurda koronavirüsü anlattı
- Edirne'de 3 göçmen öldü
- Çokal AKP'ye geçti ama akıllarda bu sözleri kaldı
- Erdoğan için dikkat çeken koronavirüs önlemi
- Metroda iğrenç olay! Gözaltına alındı