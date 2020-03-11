Avcılar’da otizmli genci darp eden saldırgan tutuklandı

11 Mart 2020 Çarşamba, 15:44

8 Mart Pazar günü Cihangir Mahallesi’nde meydana gelen olayda Okan Metin sevgilisine laf attığını iddia ettiği otizmli Taha Alper Erdem’i darp etmişti. Gözaltına alınan Okan Metin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece başsavcılığı Okan Metin hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Metin tutuklandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden Okan Metin'in kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularını göz önünde bulundurarak, Okan Metin'in gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtilmişti. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

