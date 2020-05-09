AVM'lerde uygulanacak koronavirüs önlemleri açıklandı: Her 10 metrekareye bir kişi

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:18

Bakanlığın açıklamasında AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği belirtildi.

AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması, AVM girişlerinde bulunan hava perdelerinin ise çalışıyorsa kapatılması gerektiği aktarıldı.



'DEZENFEKTAN PÜSKÜRTÜLMEMELİ'

AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi yapılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir."

HER 10 METREKAREYE BİR KİŞİ

Açıklamada, AVM'lerdeki giriş ve çıkışların, insanların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenleneceğini belirtilirken, uygulanacak diğer kurallar şöyle anlatıldı:

* Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

* AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmalıdır.

* AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

* AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmelidir.

* AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılmalı ve maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.

* Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalı, sağlık kuruluşuna gitmesi istenmelidir.

* AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

* Müşteriler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında AVM’ de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilmelidir.

* Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenmelidir.

BULAŞMA RİSKİ NEDENİYLE YAPILMAYACAK OLANLAR

COVID-19 bulaşma riskini artıracağından aşağıdakiler yapılmayacak:



* Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler

* Promosyon uygulamaları

* Broşür dağıtımı

* Dinlenme alanlarının kullanımı

* Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları ve sinemaların kullanımı

* Mescitlerin kullanımı

* Oto yıkama hizmeti

* Vale hizmeti

* Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi

* Tekerlekli sandalye kullanımı

* Sigara içme alanı kullanımı

* Mama sandalyesi kullanımı

* Bebek arabası kiralanması vb. durumlar

MÜŞTERİLERE 1 METRE UYARISI

AVM'leri kullanacak müşteriler için de önerilerin yer aldığı açıklamada, yapılması gerekenler şu maddelerle anlatıldı:

* AVM içerisinde COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyulmalıdır.

* Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat edilmelidir.

* Tıbbi/bez maske kullanılmalıdır.

* AVM içerisinde bulunan berber veya güzellik salonlarını kullanacak kişiler, “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” kapsamındaki kurallara uymalıdır.

* İş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

ASANSÖR VE TUVALET KULLANIMI

* Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

* Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

* Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

* Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilmelidir.

* Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.

* Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

* Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalıdır.

AVM ÇALIŞANLARI NELERE DİKKAT EDECEK?

* COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel en az 14 gün çalıştırılmamalıdır.

* Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık birimine yönlendirilmelidir.

* Personel vardiyalı çalıştırılarak çalışma ortamında aynı anda az sayıda personelin bulunması sağlanmalıdır.

* Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmelidir.

* Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. AVM ve işyerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, AVM yönetimi bunu organize etmelidir.

* Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

* Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

'KOZMETİK ÜRÜNLER DENENMESİ ENGELLENMELİ'

AVM'lerdeki iş yerlerinin uyması gereken kurallar ise şöyle:

* İş yeri çalışanları maske takmalıdır.

* İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

* İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

* Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır.

* İş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır (Ör. 32 metrekarelik bir dükkânda 2 çalışan varsa 2 de müşteri alınabilir).

* İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

* Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma süresi sınırlandırılmalı (10 dakikayı geçmemeli), maskeler çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalıdır. İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalıdır (ör. ilk seferde 1,3,5, ikinci seferde 2,4,6 gibi).

* Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

* Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenmelidir.

* Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre 3 mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

* Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmelidir.