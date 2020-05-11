Avrupa'dan iyi haber: Aşı yıl sonuna kadar hazır

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:47

Dünyada koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları ve 100'e yakın çalışma sürerken, uzmanlar en büyük sorunun zaman ve hızlı onay alma süreci olduğunu söylüyor.

Dünyada birçok ülke birlikte hareket ediyor ve Avrupa'nın aşıyı bir an önce geliştirip tüm insanlığın hizmetine sunması için de yoğun çabalar sürüyor. Oxford Üniversitesi ve Türk Prof. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNtech'in dışında, Avrupa'da üçüncü aşı çalışmasını sürdüren Bern Üniversitesi Bağışıklık Ekibi, büyük bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

İLK İKİ AŞAMA GEÇİLDİ

Ekibin başkanı Dr. Martin Bachmann, “Eylülde klinik testler başlayacak. Çok hızlı ilerledik, çünkü virüs Çin'de çıkar çıkmaz hızlıca temasa geçip bilgileri aldık. Yıl sonuna doğru hazır olur” dedi. Klinik testlere başlanması, 200'e yakın gönüllü üzerinde aşının denenmesi ve ilk iki fazın geçildiği anlamına geliyor. Bundan sonra aşının 20.000 kişilik kitle üzerinde denenmesi kalıyor. Aynı anda ruhsat çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Bachmann ve ekibinin geliştirdiği aşı, zayıflatılmış koronavirüs kopyasının vücuda verilmesi şeklinde çalışacak. “Şu ana kadar testlerimiz başarılı” diyen Bachmann, vücuda giren zayıf koronavirüs sayesinde vücudun bağışıklık sistemi geliştireceğini ve daha sonra gerçek virüse karşı koruma sağlanacağını belirtiyor.

İsviçreli diğer bir uzman Daniel Speiser, normalde aşının bir iki yıl süreceğini belirterek, “Ancak bu virüs o kadar karmaşık değil. Aşı üretmek de o kadar çok zor olmayacak. Önemli olan bulunacak aşının onay süresi. Normalde 10 katı fazla zaman alacak olan sürenin aşılması ve üretim süresinin de kısaltılması gerekiyor” diye konuştu.

15 MİLYAR AŞI ÜRETİLECEK

Swissmedic yetkilisi Lukas Jaggi de, inceleme ve onaylama sürecini aşırı titizlikle ve hızlı yürüteceklerini, geçici onaylarla süreyi kısaltacaklarını açıkladı.

Uluslararası konsorsiyumların ve aşı üreticilerinin birlikte çalışmasının önemine de dikkat çekildi. İsviçre'nin tüm çalışmalara ve üretim sürecine katılabileceği belirtilirken, en az 15 milyar doz aşı gerektiği, bunun da tek bir şirket tarafından zaten üretilmesinin mümkün olmadığı vurgulanıyor.