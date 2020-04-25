Avrupa'nın kalbinde her yirmi kişiden biri virüs taşıyor!

25 Nisan 2020 Cumartesi, 11:34

İsviçre basınında yer alan bir haberde, Cenevre'de yaşayan her yirmi kişiden birinin hastalığa yakalandığı belirtiliyor.

Araştırmada tespit edilen enfekte sayısı, kanton yetkililerine göre teyit edilmiş 4700 vakadan beş kat daha fazla.

Resmi rakamlar, tüm ülkede yaklaşık 28000 kişinin virüsü taşıdığını belirtirken, spekülasyonlara yol açan araştırmada bu sayı oldukça fazla gözüküyor.

KAPASİTE SAATTE 200 KİŞİ

Sözcü'den Seykan Uçan'ın haberine göre, insanların daha önce virüsü atlatıp atlatmadığını tespit etmeye çalışan araştırmacılar, saatte 200 kişiyi test etme alt yapısının bulunduğunu söylüyor.

6 Nisan'da başlayan ve Mayıs sonuna kadar devam edecek araştırma sonucunda bilim insanları, virüsün insanlar arasındaki yayılma düzeyi, virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı ve sürü bağışıklığı üzerine güvenilir veri elde etmeyi amaçlıyor.

Bazı ülkelerdeki resmi enfeksiyon sayılarının şüphe uyandırması, hastalığın yayılma potansiyeli üzerine yapılan araştırmaları tetikledi. Yapılan son çalışmalar, virüsün çıktığı Çin'deki enfeksiyon sayısının rapor edilenden dört kat daha fazla olduğunu göstermişti.

AVRUPA'NIN KALBİ

İsviçre'nin en kozmopolit şehri olan Cenevre, CERN yüksek enerji fiziği laboratuvarı, Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki merkezi ve bu kuruluşun birçok alt kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin merkezi buradadır. Cenevre dünyada bulunan diğer uluslararası kurumların epey çoğuna merkezlik yapmaktadır.