Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Dutton’un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı’na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı’ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.
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