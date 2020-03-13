Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı

13 Mart 2020 Cuma, 10:23

İçişleri Bakanı Dutton’un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı’na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı’ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.