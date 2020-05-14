Avustralya'da Covid-19 tedavisi için ağartıcı ürün satan kiliseye 687 bin liralık ceza
Avustralya Şifalı Mallar İdaresi (TGA), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) tedavisine çare olarak ağartıcı dezenfektan içeren ilaç satan ve reklamını yapan uluslararası bir kilisenin Avustralya bölümüne 151 bin 200 Avustralya doları (yaklaşık 687 bin 500 TL) ceza verdi.
Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre TGA, ABD merkezli Genesis
II Sağlık ve Şifa Kilisesi'nin bir bölümü olan MMS Avustralya'nın endüstriyel
alanda kullanılan ağartıcı dezenfektan maddesi klordioksit içerikli
"Mucize Mineral Çözeltisi"ni Covid-19 da dahil bazı hastalıkların
tedavisine çare olarak satması üzerine harekete geçti.
MMS Avustralya kilisesinin web sitesinde alzaymır, sıtma, otizm, akne,
kanser, diyabet ve Covid-19 gibi hastalıkları iyileştireceği iddia edilen
"ilacın" satış ve reklamının yapılmasını yasalara aykırı bulan
TGA, kiliseye 151 bin 200 Avustralya doları (98 bin 505 USD) ceza verdi.
TGA'dan yapılan açıklamada, ülke yasalarına göre herhangi bir iyileştirici
ürünün reklamı ve satışının yapılabilmesi için kaydedilmesi gerektiği ancak
kilisenin herhangi bir kayıt yaptırmadan satış yapmasının yasal olmadığı
belirtilerek, kaydı bulunmayan "ilacın" kullanılmasının zararlı
olacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, "Söz konusu ilacın herhangi bir hastalığı
iyileştirebileceğini veya hafifletebileceğini gösteren klinik ve bilimsel
kabul edilmiş bir kanıt yoktur. Kullanımı, ciddi sağlık riskleri oluşturur ve
bulantı, kusma, ishal ve bazı durumlarda hastaneye kaldırılmayla sonuçlanacak
ciddi dehidrasyona (vücudun susuz kalması) neden olabilir." ifadeleri
kullanıldı.
Söz konusu ürünün reklamını yapmaya devam eden MMS Avustralya'dan yapılan
açıklamada ise "tanıtım yasalarına ve düzenlemelerine uymak için"
metinlerden bazı sözcüklerin çıkartıldığı bildirildi.
Medyanın suçlandığı açıklamanın devamında "Medya, sitemizin tehlikeli
endüstriyel ağartıcı içilmesini teşvik ettiğimiz konusunda yalan söylüyor. Bu
haberler, kilisemize karşı cahil, menfur, saldırı ve tacizlere yol açtı."
değerlendirmesinde bulunuldu.
TGA'nın açıklamalarının aksine, yasalarda tanımlandığı gibi herhangi bir
şifalı ürün listelemediğini ve satmadığını iddia eden MMS Avustralya, sitede
kullanılan referans ve ifadelerin "tesadüfen" tercih edildiğini ileri
sürdü.
MMS Avustralya'nın sözde mucize olarak tanımladığı ilacı, 2014'te kullanan
4 kişinin hastaneye kaldırılması üzerine TGA, o dönemde ilacının kullanılmaması
için kamu güvenliği uyarısı yayınlamıştı.
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