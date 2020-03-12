Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

12 Mart 2020 Perşembe, 12:57

Avusturya’nın başkenti Viyana’da koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

İtalya dönüşü koronavirüs teşhisi konulan ve Kasier Franz-Josef Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastanın, 69 yaşında adam olduğu belirtildi. Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Viyana’daki hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin tedbirler alınacağı bildirildi.



KURZ YENİ ÖNLEMLERİ DUYURMUŞTU

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, dün ülkede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları yeni önlem kararlarını açıklamıştı.

Kurz, virüs nedeniyle 14 yaş üstü çocuklar için okulların nisan ayının ortasına kadar kapalı olacağını ve öğrencilerin online eğitim alacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Rudi Anschober, virüs tespit edilenlerin sayısının 246'ya yükseldiğini belirterek, özellikle 70 yaş üstü ve ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin yüksek risk gurubuna girdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de İtalya'dan uçak ve tren seferlerinin her iki yönde iptal edildiğini açıkladı.

Ülkede her yıl yaklaşık 45 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Viyana Maratonu da iptal edilirken, ülkenin en eski katedrali Aziz Stefan'ın yanı sıra çok sayıda müze de ziyarete kapatıldı.

Çekya Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, ülke genelinde bir ay boyunca okulların kapatılacağını ve 100 kişinin üzerindeki toplantıların iptal edileceğini duyurdu.